Hastanedeki vardiya kavgasında sopalı dehşet: 1ölü
Kadıköy'de bulunan Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde güvenlik amiri Erdal Çaycı, tartıştığı güvenlik amiri yardımcısı Atilla Ay'ı sopayla döverek ölümüne sebep oldu.
Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde güvenlik amiri olarak görev yapan Erdal Çaycı ile güvenlik amiri yardımcısı Atilla Ay arasında tartışma çıktı. Vardiya tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Hastanenin sistem odasındaki kavgada Erdal Çaycı, sopayla Atilla Ay'ı darbetmeye başladı. Atilla Ay olay yerinde hayatını kaybederken, Erdal Çaycı polisi arayarak iş arkadaşını öldürdüğünü söyledi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, Atilla Ay'ı yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Yapılan olay yeri incelemelerinin ardından Atilla Ay'ın cenazesi adli tıp kurumuna götürüldü. Saldırgan ise gözaltına alınarak Kadıköy Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Erdal Çaycı polise verdiği ifadede, Atilla Ay'ın son zamanlarda vardiya saatleriyle ilgili değişiklikler yapmak istediği ve bu nedenle aralarında tartışma yaşandığını söylediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çaycı, adliyeye sevk edildi.
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