Manş Denizi'nde göçmen teknesi faciası: 5 ölü
Fransa ile İngiltere arasındaki Manş Denizi'ni geçmeye çalışan 5 düzensiz göçmenin öldüğü bildirildi.
Fransız La Voix du Nord gazetesinin haberine göre, Fransa'dan İngiltere'ye Manş Denizi'nden gitmeye çalışan 1'i çocuk 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti.
Düzensiz göçmenlerin Fransa’nın Wimereux sahilinden hareket ettikleri belirlenirken, sahilde görevli polis ekibi sayısı artırıldı.
Ocak ayında Manş Denizi'nden İngiltere’ye gitmeye çalışan 4 göçmen hayatını kaybetmiş, mart ayında ise 63 düzensiz göçmen kurtarılmıştı.
Geçen yıl, yaklaşık 30 bin göçmen Manş Denizi'ni geçerek Fransa'dan İngiltere'ye ulaştı.
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