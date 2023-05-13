Hatay Baro Başkanı Açıkalın: Moloz sıkıntısı uzun vadede Hatay'ı Türkiye'nin Çernobil'i yapar

Yayınlanma: 13.05.2023 - 18:54

Güncelleme: 13.05.2023 - 18:54

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki depremin en büyük yıkıma uğrattığı illerden Hatay'ın Baro Başkanı Hüseyin Cihat Açıkalın'ı konuk etti. Aksoy'un sorularını yanıtlayan Açıkalın, Hatay'da yıkılan ağır hasarlı binalarda yaşayan vatandaşların mülkiyet haklarından, moloz döküm işlemine ve Hatay'da yapılacak seçimlere kadar birçok konuda değerlendirmeler yaptı.

Açıkalın, şunları kaydetti:

"Sadece yapılması planlanan imar, orada düşünülen TOKİ dairelerinden tutun da güvenlikten bugüne kadar gelişen süreçten üst üste koyduğumuz zaman bu demografik yapının korunması gerektiği halde korunmadığının ve korunmayacağını görüyoruz. Yani siz yaşam kültüründe mutfağı çok önemli bir yere koyan, misafir ağırlamaya kadar tüm ev içi fonksiyonlarını mutfaktan yürüten bir aileye 5 metrekarelik mutfaklardan oluşan daireler yapıp teslim etmeyi planlıyorsanız bu aslında o aileye, orada oturma demektir. Sözde demografik yapıyı koruyacağız demek yetmez, saha çalışmasında bunu görmek istiyoruz biz. Moloz depolama işi var. Çevre yasasının tarif ettiği şekliyle moloz depolanmayan ve insan sağlığını riske eden enkaz kaldırma çalışmalarının aslında bir anlamda hem buradaki çalışmaların verimliliğine zarar verdiğini, oradaki insanlara burada yaşama git anlamına geldiğini, bunun da demografik yapıya zarar vereceğini söyledik. Bu üç ayaklı bir şeydir, burada yapılan hukuksuz işlem hem demografik yapısını değiştirir buranın hem halk sağlığını tehdit eder uzun vadede Hatay'ı Türkiye'nin Çernobil'i yapar. Siz buradan yetişen ürünlerin uzun vadede söylüyorum, oradaki alışveriş yapan insanların da sağlığına zarar verme olasılığını söylüyorum bunu bilim insanları söylüyor."

