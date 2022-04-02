Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı: 'Maddi destek almadık'

02 Nisan 2022 Cumartesi, 16:59

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Antakya’daki Expo alanında basın mensupları ile bir araya geldi.

Savaş, gazetecilerin kent ve Expo organizasyonu hakkında sorduğu sorulara yanıt verdi.

Devletin tüm kurumlarına bizzat başvurduğunu anlatan Başkan Lütfü Savaş, “Devletimizin tüm kurumlarına başvurularımızı yapmamıza rağmen devletin hiçbir kuruluşundan maddi destek almadık. Kültür ve Turizm Bakamımız ile bizzat makamında görüşüp Hatay halkı adına destek istedim, destek "inşallah" tan öteye gitmedi. Siyasi parti gözetmeksizin 30 büyükşehir belediyesine davetiye gönderdik. İktidar partisi belediyelerden sadece Gaziantep Büyükşehir Belediyesi geldi” dedi.

Savaş 6 ay sürecek Expo için şunları söyledi: “İnsanlarımızın mutlu olması, geleceğe umutla bakması için çalışıyoruz. EXPO ile Hatay’ın marka değerini yükseltmek istiyoruz. Hatay’ı ticaret merkezi yapmak istiyoruz. Hatay Expo ile festivaller ve fuarlar şehri olacaktır. Hatay var oldukça Expo alanları da var olacak ve hem şehrimize hem de ülkemize uzun yıllar hizmet edecek. Amacımız şehrimizin tarım, ticaret ve turizm gelirini yükseltmektir. İnanıyorum ki Expo ile Hatay’ımız, bölgemiz ve ülkemiz kalkınacak. Çiftçimiz, sanatkârımız, tüccarımız, iş insanımız kazanacak. En çok da barış kazanacak.”