Hatay'da 2 ayda göç yolundaki 53 leylek vuruldu

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü verilerine göre son 2 ayda göç yolundaki 53 leylek, avcılar tarafından tüfekle vurularak yaralandı. Yaralı leylekler, ekipler tarafından tedaviye alındı. Bölgede çalışmalar yapan kuş gözlemcilerinden Erol Yüksek, yasa dışı avcılığa tepki gösterdi. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından kuş gözlemcilerinin bölgeye gelerek çalışmalar yaptığını aktaran Yüksek, avcılığın doğaya büyük zararlar verdiğini ifade etti.

''BU SALDIRILAR DOĞAYA CİDDİ ZARAR VERİYOR''

Yüksek, "Afrika-Avrasya göç rotası üzerinde yer alan bölgede her yıl binlerce leylek mola veriyor. Dün de bugün de büyük leylek gruplarıyla karşılaştık ancak kendini bilmez kişiler önüne gelen her şeye ateş etmeye devam ediyor. Önceki çalışmamızda kumsalda kanadı ve bacağı ağır yaralı leylek bulduk. Hemen kendi imkanlarımızla pansuman yaptık daha sonra doğa koruma ekiplerine teslim ettik. Bu saldırılar doğaya ciddi zarar veriyor. Doğamıza sahip çıkmak zorundayız. Yeterli önlemler alınmazsa doğal zenginliklerimizi kaybedeceğiz. Bu manzaralarla karşılaşmaktan yorulduk" dedi.