Hatay’da 24 saati aşkın süre vince çıkarak eylem yapan işçiler indirildi

Hatay'da deprem sonrasında binlerce yeni bina yapılırken Türkiye'nin her yeri ve Azerbaycan, Suriye, İran'dan binlerce işçi bu şantiyelerde çalışıyor. Ana firma bazen de taşeron firmadan ücretlerini alamayan işçiler sık sık eylem yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor.

Defne ilçesi Çekmece mahallesinde bir şantiyede ana firma En-Sa taşeron firma Akyol'a bağlı Azerbaycanlı kule vinç operatörü Zaur Aslanov ve Akın Talaz adlı işçiler dün sabah saatlerinde kule vince çıkacak eylem yaptı. Aylardır ücretlerinin yatırılmadığını söyleyen işçiler, dün geceyi de vinç üzerinde geçirdiler. Sabah saatlerinden itibaren sendika yetkilileri ve işveren firma tarafından görüşmelerin sürdüğü ve öğlene doğru anlaşmaya varılarak, iki işçinin de kule vinçten indirildiği öğrenildi. İşçiler, konuyla ilgili ifade vermek üzere karakola götürüldü.

İşçilere destek ziyareti yapan DİSK, Eğitimsen, Dev yapı İş Kule ve Vinç Operatörleri sendikası, İş Makinesi Operatörleri Sendika Başkanı ve DEM parti burada bir açıklama yaptı.

"DEPREM BÖLGESİNDE 50 MESLEKTAŞIM VEFAT ETTİ"

İş Makinesi Operatörleri Sendika Başkanı Ahmet Sert, deprem bölgesinde özellikle bugüne kadar 50'nin üzerine arkadaşının, üyesinin, meslektaşının vefat ettiğine dikkat çekerek, "Ölümüne hizmet veriyoruz. Ancak çalışırken bir şey yok, çalışıyoruz. Alacağımızı alırken de ölmeye başladık artık. Ve bu vinçlere çıkarak sağda solda eylemler yaparak alacaklarımızı almanın yollarını seçiyoruz. Sahipsiziz şu anda" ifadelerini kullandı.

"ARKADAŞIM 24 SAATTİR SOĞUKTA, YAĞMURDA MÜCADELE VERİYOR”

Eylem yapan Azerbaycanlı kule vinç operatörü Zaur Aslanov’un iş arkadaşı, arkadaşın Tetiş firmasında çalıştığını, işverenin onu buraya getirdiğini, ana firmanın ise Ensa olduğunu belirterek, "Paramızı 5 aydır bugün veriyoruz, yarın veriyoruz diye alamadık. Benim arkadaşım 24 saattir orada mücadele veriyor. Yağmur, soğuk, kalmış orada. Bakan yok. Paramızı alamıyoruz" diye konuştu.

"EMEĞİN HAKKINI ALMAK İÇİN VİNÇLERE ÇIKILIYOR"

DİSK Genel İş Sendikası Hatay Şube Başkanı Mehmet Emin Doğruel, emeğinin hakkını alamayan insanların emeğinin hakkını almak için şu vinçlerin tepesine çıkmak zorunda olduklarını gördüklerini ve bunun artık sözün bittiği yer olduğunu belirtti. Her yerde emekçilerin zorluk altında olduğunu ama Hatay'da insanların ayrıca bir zorluk altında olduğunu kaydeden Doğruel, "Biz sonuna kadar bu arkadaşların hak mücadelesinde yanlarında olacağız. İş kolumuzun ayrı olup olmaması bir şey fark etmez. Biz dayanışma içinde olacağız buradaki arkadaşlarla" diye konuştu.

"HAKLI TALEPLERİ İÇİN YANLARINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Eğitim Sen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş ise işçilerin emeklilerinin karşılığını almak için dünden beri vinç üstünde olduklarını, kendilerinin de bu emeklerinin karşılığını alma noktasında yanlarında olduklarını dile getirdi. Mağduriyetlerin hemen çözülmesi için yetkililere ve işverenlere seslenen Tıraş, bu haklı taleplerin yanında olmaya da devam edeceklerini vurguladı.

"YÜZ ARKADAŞIMIZ ESKİ MAKİNELERDE ÇALIŞIRKEN VEFAT ETTİ"

Dev yapı İş Kule ve Vinç Operatörleri Temsilcisi Tarık Işık, 2023 depreminden bu yana sahalarda kule üç operatörleri olarak 7-24’ e yakın bir sürede çalıştıklarını, yeri geldiğinde mesailerinin verilmediğini, yeri geldiğinde pazarlarının verilmediğini, maaşlarının ödenmediğini belirterek, "Sigortalarımız aldığımız maaşın çok çok altında asgari ücretten gösteriyorlar. Eski makinelerde çalışıyoruz. 2023'ten 2025'e kadar yaklaşık yüz arkadaşımız bu eski makinelerde çalıştığı için vefat etti, makine devrilmelerinden dolayı. Biz bunu her yerde, her kulvarda, her alanda, platformda dile getiriyoruz. Ama şu ana kadar hiçbir gelişme olmadı. Hiçbir şekilde bizim haklarımız iyileştirilmedi" dedi.