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Hatay'da acı olay: Serinlemek için girdiği derede boğuldu

Hatay'da acı olay: Serinlemek için girdiği derede boğuldu

4.06.2026 23:58:00
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İHA
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Hatay'da acı olay: Serinlemek için girdiği derede boğuldu

Hatay'ın Antakya ilçesinde serinlemek için dereye giren 12 yaşındaki Hamza Baltacı hayatını kaybetti. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Hatay’da serinlemek için dereye giren 12 yaşındaki Hamza Baltacı boğuldu.

Olay; Antakya ilçesi. Hacı Ömer Alpagot Mahallesi’nde yaşandı. Serinlemek için mahalleden geçen dereye giren 12 yaşındaki Hamza Baltacı boğuldu. Durumu fark eden arkadaşları durumu çevredekilere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye; sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Boğulan çocuk çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen boğulan çocuk kurtarılamayarak vefat etti. Dereye giden polis ekipleriyse olay yerinde inceleme yaptı.

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