Hatay'da acı olay: Serinlemek için girdiği derede boğuldu

Hatay’da serinlemek için dereye giren 12 yaşındaki Hamza Baltacı boğuldu.

Olay; Antakya ilçesi. Hacı Ömer Alpagot Mahallesi’nde yaşandı. Serinlemek için mahalleden geçen dereye giren 12 yaşındaki Hamza Baltacı boğuldu. Durumu fark eden arkadaşları durumu çevredekilere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye; sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Boğulan çocuk çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen boğulan çocuk kurtarılamayarak vefat etti. Dereye giden polis ekipleriyse olay yerinde inceleme yaptı.