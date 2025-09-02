Hatay'da depremzedeye işkenceyle suçlanıyorlar: 13 jandarma 9 Eylül'de hakim karşısına çıkacak

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 6 Şubat depremleri döneminde Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığında görevli şüphelilerin, Antakya'daki bir iş yerinde hırsızlıkla bağlantılı olduğu öne sürülen Ahmet ve Sabri Güreşçi'yi, 11 Şubat'ta Altınözü'ndeki deprem çadırlarında gözaltına aldığı belirtildi.

Gözaltı sırasında şüphelilerin Ahmet Güreşçi'ye işkence uyguladığı ve bunun sonucu hayatını kaybettiği, kardeşi Sabri Güreşçi'nin ise işkenceye maruz kalarak yaralandığı iddia edildi.

"COPLARLA KAFALARIMIZA, KOLLARIMIZA VE BACAKLARIMIZA VURULDU"

Sabri Güreşçi, iddianamede yer verilen ifadesinde, kardeşi Ahmet Güreşçi ile birlikte çadırlarında otururken jandarma ekiplerinin çadırın önüne geldiğini ve jandarma gelmeden önce herhangi bir darp veya kavgaya karışmadıklarını belirtti.

Güreşçi, havaya ateş edilerek kendisi ve kardeşinin araca bindirildiğini, araç içinde hakaret edilip ellerindeki coplarla kafalarına, kollarına ve bacaklarına vurulduğunu, aynı muamelenin kardeşi Ahmet Güreşçi'ye de uygulandığını anlattı.

Güreşçi gözaltında 10 kişilik jandarma ekibi tarafından daha sonra depo benzeri odaya alındığını, burada yaklaşık 2-3 saat coplarla darbedildiğini, kıyafetlerinin zorla çıkarıldığını aktardı.

Darp ve kötü muamelenin ardından götürüldüğü hastanede doktorun yazdığı ilaçları jandarma personelinin temin etmediğini ve hastaneden döndükten sonra sadece alt iç çamaşırı ve çorapla bırakıldığını belirten Güreşçi, tüm şüphelilerden şikayetçi oldu.

"OĞLUMUN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TÜM JANDARMA PERSONELİNDEN ŞİKAYETÇİYİM"

İddianameye göre, kardeşlerin babası İbrahim Güreşçi de ifadesinde 11 Şubat sabahı çadırlarında otururken 2 el silah sesi duyduğunu, o sırada oğlu Sabri'nin dışarıda olduğunu belirtti. Baba Güreşçi, 8 jandarma personelinin oğlunu sorduğunu ve Sabri'nin ellerini havaya kaldırarak araca bindirildiğini, daha sonra Ahmet de çadırdan çıkınca jandarma tarafından araca bindirildiğini anlattı. Baba Güreşçi, olay sırasında anneleri Nesibe Güreşçi'nin oğullarına mont vermek istediğini, ancak jandarma aracının üzerlerine doğru sürüldüğünü aktardı.

İddianameye göre, baba İbrahim Güreşçi, oğullarını görmek için Altınözü Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'na gitti ancak onlara ulaşamadı. Baba Güreşçi, nizamiyenin dış kapısında beklerken 4 jandarma personelinin battaniyeye sarılı bir şahsı araca bindirdiğini gördüğünü ve bunun oğullarından biri olabileceğini düşündüğünü belirtti. Hastaneye giderek kapalı bir odada söz konusu şahsı görmeye çalışsa da, jandarma personeli bunun Suriye uyruklu biri olduğunu söyledi.

Ertesi sabah morga giden Güreşçi, battaniyeye sarılı şahsın oğlu Ahmet olduğunu fark etti. Baba Güreşçi, oğullarının gözaltı sürecinde maruz kaldığı darp ve kötü muamele nedeniyle tüm sorumlu jandarma personelinden şikayetçi olduğunu bildirdi.

ADLİ TIP KURUMU: AHMET GÜREŞÇİ KÜNT KAFA TRAVMASINA BAĞLI HAYATINI KAYBETTİ

Adli Tıp Kurumu, Ahmet Güreşçi'nin "künt kafa travmasına bağlı olarak öldüğü", kardeşi Sabri Güreşçi'nin yaralarının da işkence iddialarıyla uyumlu olduğu yönünde rapor düzenledi.

"ŞÜPHELİLER 'İŞKENCE SUÇU' İŞLENMİŞTİR"

İddianamede, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, gözaltında bulunan kardeşleri iç çamaşırları kalacak şekilde soyarak sopa, jop ve vücut imkanlarıyla darp ettikleri, insan onurunu aşağılayıcı davranışlarda bulundukları belirtildi. Şüphelilerin, maktul ve müştekiye yönelik darp ve kötü muameleyi tekrarlayarak fiil üzerinde hakimiyet kurdukları belirtildi.

Sabri Güreşçi'nin vücudunda kemik kırıkları oluştuğu ve yaralanmaların aldığı darbelerle uyumlu olduğu, Ahmet Güreşçi'nin ise aldığı darbeler sonucu hayatını kaybettiği Adli Tıp raporlarıyla tespit edildi. Tanık ifadeleri de iddiaları doğruladı. İddianamede, şüphelilerin eylemlerinin insan onurunu zedeleyen ve bedensel ile ruhsal acıya yol açan işkence suçunu oluşturduğu, Sabri Güreşçi'ye yönelik eylemlerin ağırlaşmış işkence, Ahmet Güreşçi'ye yönelik eylemlerin ise işkence sonucu ölüm neticesi doğurduğu vurgulandı.

Bu bulgular ışığında, şüpheliler hakkında 5271 sayılı CMK'nın 170/2 maddesi uyarınca işkence ve ağırlaştırılmış işkence suçlarından kamu davası açılmasına yeterli şüphe oluştuğu belirtildi.

JANDARMA GÖREVLİSİ SANIKLAR 9 EYLÜL'DE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, Sabri ve Ahmet Güreşçi'ye yönelik işkence iddialarıyla ilgili 13 jandarma görevlisi, 9 Eylül'de Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Dosya avukatları, depremden 2,5 yıl sonra yapılacak ilk duruşmada mahkemeden 13 jandarma personelinin görevden alınması ve tutuklanmasını talep edeceklerini açıkladı.