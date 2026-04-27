Hatay'da erik büyüklüğünde dolu yağdı

Hatay’da anlık yağışlar kent genelinde zaman zaman kendini göstermeye devam ediyor.

Antakya’da anlık olarak etkili olan erik büyüklüğündeki dolu yağışına Yıldırım mesire alanında piknik yaparken yakalanan yurttaşlar, zor anlar yaşadılar.

Doluların kendilerine isabet etmesiyle zor anlar yaşayan yurttaşlar, çözümü araçlarına binmekte ve kapalı alana geçmekte buldular. Yurttaşların dolu yağışıyla yaşadıkları panik anları ve erik büyüklüğündeki dolunun ebatı kameraya yansıdı. Doluların isabet ettiği yurttaşlarsa canlarının yandığını dile getirdiler.

"HER DOLU ERİK BÜYÜKLÜĞÜNDE İSABET ETTİĞİ YERLERİMİZİ ACITIYOR"

Dolu yağışının vücuduna isabet etmesiyle canının acıdığını dile getiren Utku Kartal, "Hatay’da şu anda hava yağışlı ve dolu yağıyor. Her dolu erik büyüklüğünde isabet ettiği yerlerimizi acıtıyor. Gökyüzü adeta delindi, her dolu erik büyüklüğünde. Kafamıza ve vücudumuza düşen dolular canımızı acıtıyor" dedi.

"BURAYA KADAR GELDİM, MANGAL YEMEDEN GİTMEM"

Yağışa rağmen mangal yemeden evine gitmeyeceğini söyleyen Savaş Yıldırım, "Yağış bir anda vurdu geçti. Herkes bıraktı gitti, ben mangalı yemeden gitmeyeceğim. Buraya kadar geldim, mangal yemeden gitmem. Dolular gülle büyüklüğündeydi, bereket yağıyor" dedi.