Hatay'da feci olay: Buluştukları kadına cinsel saldırıda bulundular, parasını ve telefonunu gasbettiler

Olay, 1 Şubat'ta ilçedeki Barıştepe Mahallesi’nde meydana geldi. E.K. ile Y.Y., sosyal medyada tanıştıkları S.B. ile bir adreste buluştu.

S.B.'nin kollarını kabloyla bağlayan şüpheliler, cinsel saldırıda bulundu.

Şüpheliler daha sonra genç kadının 2 bin 200 TL'sini ve cep telefonunu gasbedip kaçtı.

S.B.'nin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, şüphelileri saklandıkları adreste gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada 2 bıçak, çekiç, gasbedilen para ve olayda kullanılan kablo ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.