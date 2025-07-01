Hatay'da gece boyunca yandı: Yangın rüzgarın etkisiyle yayılıyor!

Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Üçgedik, Karaali ve Dikmece mahallelerindeki yangın, ekiplerin müdahalesine rağmen kontrol altına alınamadı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle gece saatlerinde şiddetlenerek yayıldı.

Serinyol ilçesinde Mustafa Kemal Üniveristesi (MKÜ) Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kadar yaklaşan yangın, vatandaşları tedirgin ediyor.

YURTTAŞLARA ÇAĞRI

Antakya Üçgedik Mahallesi'nde konuşan Çağla Cemali, "Yangın birçok mahalleye sıçramış durumda. Bin 500 kişinin tahliye edildiği resmi rakamlara göre belirtildi. İnsanlar burada evlerini, hayatlarını, yaşamlarını kurtarma derdinde. Herkesi Antakya ile dayanışmaya çağırıyoruz. Antakya'da bulunan tüm şantiyelere, şantiyelerde çalışan işçilere çağrımızdır arazözleri, kepçeleri alıp yangın bölgelerinde soğutma çalışmalarına katılmalarını bekliyoruz. Kadınlar, öğrenciler, gençler dayanışmayı depremin ilk günlerinde biz gösterdik. Birbirimizi biz kurtardık, bugün de elimizden ne geliyorsa herkesi dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz" diye konuştu.