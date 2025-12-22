Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hatay'da gece vakti saldırı: Araç ve işyerlerinin camlarını kırdılar!

Hatay'da gece vakti saldırı: Araç ve işyerlerinin camlarını kırdılar!

22.12.2025 09:30:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Hatay'da gece vakti saldırı: Araç ve işyerlerinin camlarını kırdılar!

Hatay'da gece saatlerinde park halinde bulunan 6 araç ve 4 iş yeri, kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, faili belirlemek için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde İskenderun ilçesi Kurtuluş Mahallesi Fener Caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde park halinde bulunan araçların ön camları ile iş yerlerine ait camlar taş atılması sonucu kırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ekiplerin çalışmalarıyla saldırıda; 6 araç ve 4 iş yerinin zarar gördüğü tespit edildi.

Image

SAHİPLERİ BÖLGEYE GELDİ

Olayın ardından araç sahipleri ve iş yeri sahipleri, zarar gören araçlarını ve dükkanlarını kontrol etmek üzere bölgeye geldi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, faili belirlemek için çalışma başlattı.

İlgili Konular: #saldırı #hatay #gece