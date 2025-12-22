Hatay'da gece vakti saldırı: Araç ve işyerlerinin camlarını kırdılar!

Olay, gece saatlerinde İskenderun ilçesi Kurtuluş Mahallesi Fener Caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde park halinde bulunan araçların ön camları ile iş yerlerine ait camlar taş atılması sonucu kırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ekiplerin çalışmalarıyla saldırıda; 6 araç ve 4 iş yerinin zarar gördüğü tespit edildi.

SAHİPLERİ BÖLGEYE GELDİ

Olayın ardından araç sahipleri ve iş yeri sahipleri, zarar gören araçlarını ve dükkanlarını kontrol etmek üzere bölgeye geldi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, faili belirlemek için çalışma başlattı.