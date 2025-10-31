Hatay'da hafif ticari araç, iki motosiklete çarptı: Çok sayıda yaralı var!

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde çevre yolu kavşağında sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, aynı güzergahta 2 motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüleri ile beraberlerindeki 4 kişi yola savruldu.

İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.