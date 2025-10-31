Adıyaman'da feci kaza... Okul servisi ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
31.10.2025 11:25:00
İHA
Okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5'i öğrenci 7 kişi yaralandı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.

Merkez Malazgirt Mahallesi Şehit Turan Çelik Okulu yakınlarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; M.E. idaresindeki 02 S 0101 plakalı okul servisi ile Muhammed Emrah G. idaresindeki 38 GV 204 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada servisteki öğrencilerden A.Y.Ç., H.K., N.D., A.G., F.Y. ile otomobil sürücüsü Muhammet Emrah G. ve yanındaki Halil İbrahim Ç. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 7 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

