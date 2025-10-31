Serinova Belde Belediye Başkanı trafik kazası geçirdi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
31.10.2025 08:37:00
Muş'un Serinova Belde Belediye Başkanı Salih Çakmak, geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Çakmak'ın, Türkiye Enerji Kentleri Birliği Olağan Meclis Toplantısı'na katılmak üzere Çorum'a giderken kaza yaptığı aktarıldı.

Serinova Belde Belediye Başkanı Salih Çakmak (59) yönetimindeki 49 DC 088 plakalı cip,Çorum-Mecitözü karayolu Mecitözü ilçesi girişinde yoldan çıkarak tarlaya girdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Çakmak, sağlık ekiplerince Mecitözü Devlet Hastanesi'ne ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çakmak'ın, Türkiye Enerji Kentleri Birliği Olağan Meclis Toplantısı'na katılmak üzere Çorum'a giderken kaza yaptığı öğrenildi.

