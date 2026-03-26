Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.03.2026 10:46:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Hatay'da kaldırımda yürüyen kadının boynundaki kolyeyi çaldı!

Hatay'da yolda yürüyen kadının boynundaki kolyeyi çalan şahsın o anları araç kamerasına yansıdı. Hırsız, polis ekiplerinin kısa süren çalışmayla yakalandı ve mahkemece tutuklandı.

Olay, 24 Mart günü İskenderun ilçesi Barbaros Mahallesi'nde yaşandı.

Yolda yürüyen Z.K.'nin boynundaki altın kolye, T.Y. tarafından koparılarak çalındı.

Hırsızın kolyeyi kadının boynundan kopararak çaldığı ve kaçtığı anlar, aracıyla seyir halindeki yurttaşın araç içi kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri, görüntülere ulaşarak şüpheli şahsın kimlik bilgilerini tespit etti.

TUTUKLANDI

Polis, 25 Mart tarihinde olayın şüphelisi T.Y.'yi suça konu kolye ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Hırsız, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İlgili Konular: #hırsızlık #hatay