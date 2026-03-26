Hatay'da kaldırımda yürüyen kadının boynundaki kolyeyi çaldı!

Olay, 24 Mart günü İskenderun ilçesi Barbaros Mahallesi'nde yaşandı.
Yolda yürüyen Z.K.'nin boynundaki altın kolye, T.Y. tarafından koparılarak çalındı.
Hırsızın kolyeyi kadının boynundan kopararak çaldığı ve kaçtığı anlar, aracıyla seyir halindeki yurttaşın araç içi kamerasına yansıdı.
Polis ekipleri, görüntülere ulaşarak şüpheli şahsın kimlik bilgilerini tespit etti.
TUTUKLANDI
Polis, 25 Mart tarihinde olayın şüphelisi T.Y.'yi suça konu kolye ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Hırsız, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.