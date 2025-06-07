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Hatay’da kamyon 3 araca çarptı: 1 ölü, 10 yaralı

Hatay’da kamyon 3 araca çarptı: 1 ölü, 10 yaralı

7.06.2025 11:03:00
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İHA
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Hatay’da kamyon 3 araca çarptı: 1 ölü, 10 yaralı

Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, 3 araca çarptı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Kaza, Erzin ilçesi gişeleri mevkiinde yaşandı. İ.H.D. idaresindeki kamyon, sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle seyir halindeki 3 araca çarptı.

Kazada yaralanan 10 şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde hafif ticari araçtaki 23 yaşındaki Ahmet İ.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazada ölen Ahmet İ.'nin bayram tatili nedeniyle denize gittiği öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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