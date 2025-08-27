Hatay’da okullar şantiye alanında: Veliler ve öğrenciler endişeli

6 Şubat depremlerinde büyük zarar gören Hatay’da yeniden yapılanma çalışmaları sürüyor. Bazı okullar da bu çalışmalar sırasında şantiye alanları arasında kaldı. Veliler ve öğrenciler ise bu durumda yeni eğitim ve öğretim yılına başlanmasından rahatsız.

“BURASI OKUL, GİRİŞ KAPISINDA İSE İŞ MAKİNELERİ VAR”

Eğitim Sen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş, Antakya Gazi Ortaokulu önünde yaptığı açıklamada, okul girişinin iş makineleriyle dolu olduğunu belirterek, “Burası okul, giriş kapısında iş makineleri var. Öğrenciler buradan okula girecek. Bu ortam ne kadar sağlıklı?” diye konuştu.

Tıraş, okul çevresinin tam bir şantiye alanına dönüştüğünü ve beton mikserleri ile iş makinelerinin sürekli hareket halinde olduğunu ifade etti.

Kentte normalleşmenin en önemli adımlarından birinin okulların açılması olduğunu ancak öğrencilerin güvenliğinin öncelikli olması gerektiğini vurgulayan Tıraş, özellikle uyum haftası kapsamında okula başlayacak birinci ve beşinci sınıf öğrencilerinin şantiye ortamında eğitim almasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

“İLİMİZİN BİRÇOK KÖŞESİ BÖYLE”

Yetkililere seslenen Özgür Tıraş, "Çok acil şekilde hem bu yolun yapılması hem de okul etrafında güvenli ve sağlıklı bir yapının tesis edilmesi gerekiyor. Maalesef ilimizin birçok köşesi böyle. Bu açıdan çok hızlı bir şekilde okulların civarında güvenlik önlemlerinin alınmasını istiyoruz" dedi.

Velilerden ve öğrencilerden kendilerine bu konuda çok sayıda şikâyet geldiğini belirten Tıraş, yeni eğitim yılının başlangıcından önce, tüm okulların çevresinin güvenli hale getirilmesi için hızlıca harekete geçilmesi gerektiğini kaydetti.