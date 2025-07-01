Hatay'da orman yangınından etkilenen yurttaşlardan yürek yakan sözler: 'Zaten herkes depremden çıkmış, daha yeni yeni kendilerine geliyordu...'

Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Üçgedik, Karaali, Dikmece mahallelerinde başlayan yangın rüzgârın da etkisiyle birçok noktaya yayıldı. Kontrol altına alınamayan ve gece boyunca süren yangın nedeniyle bölgede resmi rakamlara göre bin 500 evin tahliye edildiği bildirildi.

Karaali Mahallesi'nde yangından etkilenen, zeytinlikleri, tarlaları yanan yurttaşlar konuştu.

Bir mahalle sakini, "Ablamın evi orada yanıyor, itfaiye çağırdım kimse gelmedi. Böyle olur mu? Her şey gitti. Tarla, hiçbir şey kalmadı" şeklinde konuştu.

Yangından etkilenen başka bir yurttaş da "Hayvanlar yanmasın diye meydanda kaldı. O kadar alan nasıl yanabilir? Zaten herkes depremden çıkmış, daha yeni yeni kendilerine geliyorlardı. Her şey tekrardan bitti. Ben de astım hastasıyım. Annemleri merak ettim. Alazi'den buraya nasıl yetiştim bilemedim. Maske cebimde, tülbent ağzımda, su elimde. Nasıl geldim buraya bilmiyorum" şeklinde konuştu.

“YANGINLARIN ARASINDAN YÜRÜYEREK GEÇTİK”

Alazi Mahallesi'nde ikamet eden bir başka kişi ise, "Burası ananemin evi. Buraya ulaşana kadar dağdan ateşlerin içinden geçtik. Sırf durumlarının iyi olup olmadığını kontrol etmek için geldik. En acı olan durum ise depremde her yer yıkıldı. İnsanlar yeni yeni düzen kuruyordu bu sefer tam bitti" dedi.