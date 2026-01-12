Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yıkılmasına ilişkin kamu görevlerine soruşturma izni verilmemesini TBMM gündeminde

Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi'nin, 6 Şubat depremlerinde 68 kişinin hayatını kaybettiği Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası ile ilgili olarak, Hatay Valiliği'nin eski başhekimler ve eski il sağlık müdürleri hakkında soruşturma izni vermemesi, yapılan itirazların reddedildiği ve dosyanın kapatıldığı konusu gündeme gelmişti.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer de konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesini TBMM Başkanlığı'na sundu. Önergede, şu ifadelere yer verildi:

"6 Şubat 2023 depremlerinde Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası'nın yıkılması sonucu 68 yurttaşımız hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmış ve kalıcı engellilik durumları ortaya çıkmıştır. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, hastane binasının yaklaşık 10 yıl boyunca depreme dayanıksız olduğunun bilindiği, buna rağmen gerekli güçlendirme, tahliye veya yıkım işlemlerinin yapılmadığı yönündeki tespitleri doğrultusunda, dönemin il sağlık müdürleri ve başhekimleri hakkında soruşturma izni talep ettiği, ancak Hatay Valiliği'nce bu talebin reddedildiği; yapılan itirazların ise Adana Bölge İdare Mahkemesi tarafından kesin olarak reddedilerek dosyanın kapatıldığı kamuoyuna yansımıştır. Yaşananlar, kamu görevlilerinin olası ihmallerinin yargı denetimi dışında bırakıldığı, deprem gibi öngörülebilir bir afette dahi hesap verilebilirliğin sağlanamadığı yönünde ciddi soru işaretleri doğurmuştur."

BAKANLIĞA SORULAR YÖNELTTİ

Özer, şu soruları yöneltti:

"Hatay Valiliği tarafından verilen soruşturma izni vermeme kararının, 4483 sayılı Kanun'un ön incelemenin amacı, kapsamı ve delil değerlendirme ölçütleri açısından hangi somut gerekçelere dayandığı Bakanlığınızca denetlenmiş midir? Ön inceleme sürecinde, kamu görevlilerinin görev ihmali, görevi kötüye kullanma veya bilinçli taksir yönünden cezai sorumluluklarının bulunup bulunmadığına ilişkin hukuki nitelendirme yapılmış mıdır?

Soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararda, yaşam hakkının korunmasına yönelik devletin pozitif yükümlülükleri ve öngörülebilir risklere karşı önlem alma sorumluluğu dikkate alınmış mıdır? Aynı olay kapsamında, dönemin Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat hakkında soruşturma izni verilmiş ve ceza davası açılmışken; aynı zaman diliminde görev yapan diğer kamu görevlileri yönünden farklı bir idari değerlendirme yapılmasının hukuki gerekçesi nedir?

6 Şubat depremleri sonrasında, kamu binalarının yıkılmasıyla sonuçlanan olaylarda valiliklerce verilen soruşturma izni vermeme kararlarının sayısı ve dağılımı nedir? Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası'nın yıkılması olayında, idari sorumluluk zincirinin bütüncül biçimde ortaya çıkarılabilmesi amacıyla Bakanlığınızca re'sen bir inceleme veya teftiş başlatılmış mıdır? Soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararların, kamuoyunda oluşan 'cezasızlık algısı' ve idarenin hesap verilebilirliği açısından doğurduğu sonuçlar Bakanlığınızca nasıl değerlendirilmektedir?"