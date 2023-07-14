'Hatay İçin Buradayız İnisiyatifi'nden deprem bölgesi raporu: Asbest tehlikesi ciddi boyutta

Yayınlanma: 14.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.07.2023 - 03:00

Raporda, daha yaşanabilir bir Hatay’ın inşa edilmesinin imkânlarının alınacak kararlarda bilim insanlarının görüşleriyle, halkın taleplerinin dikkate alınmasıyla ve bu süreçlere toplumun farklı kesimlerinin katılımının sağlanmasıyla mümkün olacağının altı çizildi.



Raporda, yıkımdan büyük ölçüde etkilenen bölgenin yeniden yapılandırılmasında tarım ve hayvancılığın rolünün önemine vurgu yapıldı.

YARDIM SORUNU

Kentte hızlı bir şekilde yürütülen yeniden inşa sürecinin bilimsel verilere aykırı olduğuna dikkat çekilen raporda, “Depremin ardından yardımın hacminin, başarısını belirlediği sanıldı. Bu yanılgıyla yardımın dağıtım şekli ve kullanımının asıl önemli faktör olduğu göz ardı edildi. Kalıcı çözümler için afet yardımlarının ötesine geçilerek kapsamlı planlama yaklaşımlarını benimsemek gerekir” denildi.

Raporda, deprem enkazı atıklarının yönetimi ve çevresel etkilerine de dikkat çekildi. Yıkıntı ve enkaz kaldırma işlemleri sırasında ortaya çıkan zararlı kimyasalların ve ağır metallerin çocukların gelişimini de olumsuz etkileyeceğine, kansere ve solunum yolu hastalıklarına neden olabilen “asbestin” çevre ve insan sağlığı açısından birçok zarara neden olabileceğine vurgu yapıldı.