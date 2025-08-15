Hatay’ın tarihi Uzun Çarşısı boşaltıldı... Bir esnaf çıkmayı reddediyor: 'Burayı yıkıp torpilli birine verecekler'

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve derin yara alan Hatay’da deprem sonrası ilk açılan yerlerden olan Uzun Çarşı restorasyon edilmek üzere tamamen boşatıldı. Çarşı esnafı için prefabrik bir çarşı kuruldu.

Hatay’ın kapalı çarşısı olma özelliğine sahip Uzun Çarşı kentin hem hafızası hem de önemli bir ticaret merkeziydi.

Uzun Çarşı tamamen boşaltıldı fakat bir dükkan hala açık. Asıl mesleği öğretmen olan Malik Afacan, dedesinden kalma dükkânı da işletiyordu. Dükkan için kura çekilişine katılmadığını, dükkanların verilmesinde haksızlık yapıldığını ifade eden Afacan, ''Ben burada mağdurum defalarca valiliğe gittim olumlu sonuç alıncaya kadar dükkânı taşımayacağım'' dedi.

Malik Afacan, restore edilecek dükkanların yerine verilecek geçici dükkanlar için yapılan kura çekilişine dahil edilmediğini ve bu durumu düzeltmek için beş kez başvuru yapmasına rağmen olumlu bir yanıt alamadığını belirtiyor.

Kendisine dört metrekarelik bir dükkân teklif edilirken, diğer esnaflara on metrekareye varan dükkanlar verildiğini ifade eden Afacan, "Benim cephesi altı metrelik dükkanım varken bana cephesi küçük bir yer verildi. Bu haksızlığı kabul etmiyorum" diyerek duruma tepki gösteriyor.

"BU DÜKKAN DEDEMİN VASİYETİ"

Afacan için bu dükkân sadece bir ticaret alanı değil, aynı zamanda aile yadigarı. Afacan, dedesinden kalan dükkanın hikayesini şu sözlerle aktardı:

''Yadigâr burası. Büyük dedem neccarmış. Eskiden marangozlara neccar derlerdi. Dedem sırtında kereste taşıyarak bu dükkanı yaptı. Yaptıktan sonra daha bir hafta bir de içinde oturmadan Çanakkale savaşına çağırdılar. Gitmeden önce hanımına dükkanı sakın satmayın diye vasiyet ediyor. Şehit olursam oğlumdan oğluma kalsın bu dükkan diyor dedem. Dedem Çanakkale'de şehit oluyor. Bu dükkan ondan bana kaldı.''

"DÜKKANI BOŞALTMAYACAĞIM"

Afacan, dükkanının aynı yerde ve aynı büyüklükte kendisine geri verilmesi için mücadele edeceğini vurguluyor.

Yetkililere seslenen Malik Afacan, "Burayı yıkıp torpilli birine verecekler, bana içeride bir dükkân verecekler. Ben bunu kabul etmiyorum" ifadelerini kullanarak dükkanını boşaltmayacağını ve mağduriyetinin giderilmesi için mücadele etmeye devam edeceğini belirtti.