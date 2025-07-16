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Hatay’ın telefon kodu kaç? Hatay’ın alan kodu kaç?

Hatay’ın telefon kodu kaç? Hatay’ın alan kodu kaç?

16.07.2025 15:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Hatay’ın telefon kodu kaç? Hatay’ın alan kodu kaç?

Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Hatay, farklı kültürlerin ve inançların bir arada yaşadığı köklü bir şehirdir. Antakya başta olmak üzere birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan şehir, mozaikleriyle ünlü müzeleri ve lezzetli mutfağıyla tanınır.Telefonla iletişimde ise Hatay’ın kendine özgü bir alan kodu bulunur. Peki, Hatay’ın telefon kodu kaç? Hatay’ın alan kodu kaç?

Türkiye'deki belli başlı bazı şehirler üzerinden telefon ile iletişim daha yoğun şekilde gerçekleşir. Bu bağlamda Hatay, önemli şehirler içerisinde yer almaktadır. Hatay'dan alan kodunu öğrenmek suretiyle sabit hatlara rahatlıkla ulaşım sağlayabilir ve ilgili bölge ile iletişim kurabilirsiniz. Peki, Hatay’ın telefon kodu kaç? Hatay’ın alan kodu kaç?

HATAY'IN TELEFON KODU KAÇ?

Hatay iline bağlı sabit hatlarla iletişim kurmak isteyenlerin kullanması gereken alan kodu 0326’dır. Türkiye’nin telefon sisteminde şehirler özel alan kodlarıyla tanımlanır ve Hatay için bu kod 326 olarak belirlenmiştir.

HATAY'IN TELEFON KODU NERELERDE KULLANILIR?

Ev telefonları

İş yerleri sabit hatları

Kamu kurumları ve resmi daireler

Cep telefonlarında ise alan kodu kullanılmaz, sadece operatör numaraları geçerlidir.

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