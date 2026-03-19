Hatay Reyhanlı’da sağanak felaketi: Ev ve iş yerleri sular altında!

19.03.2026 16:39:00
DHA
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde öğle saatlerinde bastıran şiddetli sağanak, Yeni Mahalle başta olmak üzere birçok noktada su baskınlarına yol açtı. Çok sayıda ev ve iş yerinin sular altında kaldığı ilçede ekipler tahliye çalışması başlatırken, vatandaşlar da kendi imkanlarıyla suları boşaltmaya çalıştı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, birçok mahallede su baskınlarına neden oldu.

Öğle saatlerinde etkisini gösteren şiddeti yağış ilçede vatandaşları zor durumda bıraktı. Özellikle Yeni Mahalle, Adabucak Mahallesi, Bağlar Mahallesi ve Bahçelievler Mahallesi’nde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

İhbarlar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, su tahliye çalışmalarına başlarken, vatandaşlar da kendi imkanlarıyla birikintileri boşaltmaya çalıştı. Yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İlgili Konular: #hatay