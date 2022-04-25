Hatay sahillerinde Suriye kaynaklı deniz kirliliği kalıntılarına rastlandı
Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde geçen yıl Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğinin tekrar kalıntılarına rastlanılması üzerine temizlik çalışması başlatıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Nizamettin Ülker, yazılı açıklamasında, Samandağ ilçesi Çevlik Sahili'nde yaptıkları denetimlerde 2021 yılında Suriye kaynaklı deniz kirliliğinin kalıntılarına rastlandığını belirtti.
Konuyu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ilettiklerini aktaran Ülker, açıklamasında şunları kaydetti:
"İlimiz Samandağ ilçesi Çevlik Sahili'nde yapılan denetimlerde 2021 yılında Suriye kaynaklı deniz kirliliğinin kalıntılarına rastlanılmıştır. Konu bakanlığımıza intikal ettirilmiş olup sahil temizliği için gerekli talimatlar vermiştir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz teknik personeli gözetiminde 10 temizlik elemanı ile temizlik çalışmaları başlatılmıştır."
Suriye'nin Baniyas şehrinde 2021 yılında elektrik santralinde gerçekleşen petrol sızıntısı Samandağ ilçesi sahillerine ulaşmış, bunun üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sahilde temizlik çalışması gerçekleştirmişti. Ayrıca açıklarda da Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi ile Seyit Onbaşı Yakıt Toplama Gemisi de temizlik çalışmalarına destek vermişti.
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