Hatay Valiliği'nden açıklama geldi: Hatay'da bugün okullar tatil mi?
Hatay'da dün öğle saatlerinde başlayan yoğun sağanak, özellikle Antakya'yı etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Hatay'da yaşayan veli ve öğrenciler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak edildi. Peki, Hatay Valiliği'nden açıklama geldi: Hatay'da bugün okullar tatil mi?
Hatay'da sağanak yağış özellikle Defne ve Antakya'da hayatı felç etti. Akşam saatlerinde yağışın etkisini yitirdiği kentte belediye ekiplerinin tahliye çalışmaları sürerken Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İl AFAD Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıda yetkililerle bir araya geldi. Peki, Hatay Valiliği'nden açıklama geldi: Hatay'da bugün okullar tatil mi?
HATAY'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Hatay Valiliği, kentte dün etkili olan, bugün de etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle merkez Antakya ve Defne ilçelerinde tüm okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu. Ayrıca 24 saat esasına uygun olarak tüm ekiplerin 315 araç ve 666 personel ile sahada hazır olunduğu bildirildi.
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