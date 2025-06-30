Hatay yangınında son durum... Soğutma işlemi yapılamıyor, havadan destek yetersiz, yangın durdurulamıyor!

Depremde büyük yıkım yaşayan Hatay şimdi de yangınlarla boğuşuyor. Kentin birçok yerinde gün içinde başlayan yangın henüz kontrol altına alınamadı. Öte yandan yangının yerleşim yerlerine çok yakın yerlere de sıçraması nedeniyle yurttaşlar güvenli alan bulmaya çalışıyor.

Bölge insanı acil yardım çağrısında bulunurken 6Sıfır2 Çocuk Hakları ve Afetle Mücadele Derneği Başkanı Mümtaz Gövce Hatay'daki son durumu Cumhuriyet'e anlattı.

En az beş ayrı noktada yangının sürdüğünü belirten Gövce, "Soğutma işleminin yapılamaması nedeniyle söndürülen yerlerde yangın aynı biçimde yeniden başlıyor" dedi. Üçgedik Mahallesi'nin tamamen boşaltıldığını söyleyen Gövce, "Yangın durdurulamıyor. Üzülerek söylüyorum, havadan destek yeterince yapılamadığı için yangın sabaha kadar sürecek gözüküyor" ifadelerini kullandı.