Hatay yaralarını sanatla sarıyor: Hatay Akademi Senfoni Orkestrası depremden sonra ilk kez Hatay’da

Yayınlanma: 04.10.2023 - 12:34

Güncelleme: 04.10.2023 - 12:34

Hatay Akademi Senfoni Orkestrası var olduğu topraklara dönüyor ve depremden sonra ilk kez Hatay’da konser veriyor.

2019 yılında Şef Ali Uğur tarafından kurulan, bünyesinde Hatay Çocuk ve Gençlik Orkestrası&Korosu, Hatay Çoksesli Korosu, Eğitim Korosu, Elmanın Şarkısı Müzik Grubu gibi oluşumları olan Hatay Akademi Senfoni Orkestrası depremden bu yana çeşitli şehirlerde dayanışma konserleri gerçekleştiriyor.

Hatay Akademi Senfoni Orkestrası depremin etkileriyle mücadele eden toplumumuza destek olmak amacıyla “Cumhuriyet’in 100. Yılı ve Deprem Anma Konseri”ni Hatay’ın kalbi olan Antakya Cumhuriyet Meydanı’nda (Köprübaşı) açık havada düzenleyerek gelecek için umut dolu bir toplum hafızasının inşasına müzik ile katkı sunmayı amaçlıyor. Bu özel etkinlik, toplumun birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirmek, moral vermek ve geleceğe umutla bakmalarını sağlamak amacıyla tasarlandı. Konser kadrosunu; Hatay Akademi Senfoni Orkestrası’nın depremden dolayı Türkiye’nin farklı şehirlerine göç etmek zorunda kalan müzisyenlerinin yanı sıra ülkemizdeki opera, senfoni ve konservatuar müzisyenleri ve Hatay ’da bulunan müzik öğretmenleri oluşturuyor. Sahnede, Cumhuriyet’in 100. yılını temsilen 100 kişilik orkestra ve 100 kişilik koro yer alacak. Böylelikle toplumun genelinde depremde kaybettiklerimizi anmayı ve umudu yeşertmeyi hedefleyen bu konser, deprem bölgesinde yeni yaşamı örmenin adımlarını atmayı amaçlıyor.

Senfonik formda seslendirilecek Anadolu müziklerinden, farklı dillerde halk şarkılarına, Hatay türkülerinden dünya müziklerine kadar geniş bir repertuvarda gerçekleşecek konserde Batı klasik müzik eserleri, Türkiye klasik müzik bestecilerinin eserleri ve Cumhuriyet marşları da konser programında yer alacak.

Hatay Akademi Senfoni Orkestrası 21 Ekim Cumartesi günü Antakya Cumhuriyet Meydanında (Köprübaşı Meydanı) ücretsiz olarak gerçekleştirecekleri “umut” konserine herkesi davet ediyor.