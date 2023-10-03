Hatay’a kış gelmeden afet geldi

Yayınlanma: 03.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 03.10.2023 - 04:00

Uzmanlar ve yurttaşların uyarılarına kulak verilmemesi ve gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle, Emlakbank Konteynerkenti, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere birçok konteyner kent, çadır ve hastane sular altında kaldı.

Yağmura Antakya Güzelburç Mahallesi’ndeki çadırlarında yakalanan Derya Şahutoğlu, “Uzun süredir kullandığımız çadırlarımız yırtık olduğundan yağmur bastırınca eşyalarımız ıslandı. Trafolar patladı, elektrik kesildi, çocuklarımız yine deprem olacağını sanıp çok korktu” ifadelerini kullandı. İzmir konteyner kentte kalan Özge Genç ise yağış sonrası konteynerlerin su aldığına değinirken “Elektrik çarpmalarına önlem olarak şalterleri kapadık. Başka konteyner kentlerde insanların tahliye edildiğini biliyoruz. Yaşananlara karşın hâlâ hiçbir destek yok, çok endişeliyiz” dedi.

"HASTALIKLAR ARTACAK"

Yağış sonrası Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin sular altında kaldığını ve personelin o koşullarda sabaha kadar çalıştığını belirten Türk Tabipleri Birliği Hatay İl Koordinatörü Dr. Ali Kanatlı “Aylardır ‘kış geliyor önlem alınmalı' dedik. Daha kış gelmeden afet geldi. Hemen hemen tüm konteynerler ve yaklaşık 5500 çadır sular altında kaldı” dedi. Önlem alınmaması durumunda bu tarz baskınların birçok hastalığı artıracağını belirten Kanatlı “Hatay’daki sağlık personeli sayısı, ihtiyacı karşılayacak durumda değil. Derhal eksiklerin giderilmesi lazım. Hatay’ı çok çetin bir kış bekliyor” uyarısında bulundu.

