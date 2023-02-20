Hatay'da bir bina enkaza dönerken depreme dayanıklı levhası yıkılmadı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerde Hatay'da bulunan Altınpark 2 Sitesi de yerle bir oldu. Sitedeki yıkılan binaların Rönesans Rezidans'ın yıkılma şekliyle aynı olduğu görülürken enkazın önünde bulunan 'Depreme dayanıklı' reklam panosunun sağlam kalması dikkat çekti.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkım yaratan depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı artmaya devam ederken yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar da devam ediyor.
Yaşam bulgusuna ulaşılan enkazlarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken bazı bölgelerde ise enkazlar kaldırılıyor.
Hatay’ın Antakya ilçesinde yapımı devam eden ve 'depreme dayanıklı' reklamıyla satışa sunulan 4 bloklu Altınpark 2 Sitesi, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremle birlikte yerle bir oldu. Söz konusu binanın 'depreme dayanıklı' yazan reklam tabelasının sağlam şekilde durması ise dikkat çekti.
YIKILMA ŞEKLİ RÖNESANS REZİDANS İLE AYNI!
Binanın yıkılma şeklinin çok sayıda yurttaşın öldüğü Rönesans Rezidans ile aynı olduğu görüldü. Öte yandan, binanın yapımı devam ettiği için içeride kimsenin bulunmadığı, yaralı ya da ölen olmadığı öğrenildi.
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