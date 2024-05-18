Hatay’da çek senet mafyasına operasyon: 4 tutuklama

Hatay’ın İskenderun ilçesinde emniyet güçleri, çek ve senet çetesine operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda çek ve senet ele geçirilirken 4 şahıs tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 18.05.2024 - 07:02
Hatay’da çek senet mafyasına operasyon: 4 tutuklama
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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin güvenliği ve huzuru için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede İskenderun ilçesinde; tefecilik, yağma, kasten yaralama ve tehdit suçlarına yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan operasyon sonucunda göz altına alınan ; Z.S., N.B., N.B, ve F.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan şüphelilerin ikamet, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 18 fişek, çok sayıda başkalarına ait yaklaşık bin 106 senet çekler ve alacak vereceklerin yazılı olduğu ajanda ve not kağıtları ele geçirildi.


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