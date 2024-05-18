Hatay’da çek senet mafyasına operasyon: 4 tutuklama
Hatay’ın İskenderun ilçesinde emniyet güçleri, çek ve senet çetesine operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda çek ve senet ele geçirilirken 4 şahıs tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin güvenliği ve huzuru için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede İskenderun ilçesinde; tefecilik, yağma, kasten yaralama ve tehdit suçlarına yönelik operasyon düzenledi.
Yapılan operasyon sonucunda göz altına alınan ; Z.S., N.B., N.B, ve F.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tutuklanan şüphelilerin ikamet, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 18 fişek, çok sayıda başkalarına ait yaklaşık bin 106 senet çekler ve alacak vereceklerin yazılı olduğu ajanda ve not kağıtları ele geçirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte Menzil'in dokunulamayan 'tatilköy'ü!
- 'Son bir haftada bir şey oldu'
- '28 Şubat'ta tahliyeler başladı
- 'Bir Kürt atasözünün de dediği gibi...'
- 'Cinsel terapist' Buse Aydın'a ağır ceza
- 'O bürokrat haddini aştı'
- 'Dini simge'yi reddetti, şikayet edildi
- Katilin babası da tutuklandı!
- Dilan Polat ve Engin Polat için karar!
- Yurtdışından gelen telefonlar için yeni karar