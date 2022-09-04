Hatay'da denize giren genç kayboldu

04 Eylül 2022 Pazar, 16:12

Hatay'ın Payas ilçesi sahilinden denize giren Suriye uyruklu A.M'nin (25) akıntıya kapıldığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve itfaiyenin su altı ekipleri, gencin kaybolduğu noktada arama çalışması başlattı.

Olay yerine gelen A.M'nin ailesi de çalışmaları takip ediyor.

Ekiplerin gence ulaşma çalışmaları sürüyor.