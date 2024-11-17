Hatay'da deprem mi oldu? 17 Kasım 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler! Az önce deprem mi oldu? Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 17 Kasım 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son depremler! Hatay'da deprem mi oldu? 17 Kasım 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Hatay'da deprem mi oldu? 17 Kasım 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.11.2024 - 09:04

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 17 Kasım 2024'te meydana gelen depremler...

HATAY'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

 

Depremin yerin 9.33 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

17 KASIM 2024 SON DEPREMLER

07:42:29  35.9590   29.3480       20.0      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           

07:32:38  38.5933   37.4450       12.0      -.-  1.4  -.-   GUNPINAR-DARENDE (MALATYA)                        

07:25:00  36.0165   27.2798        8.6      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           

07:14:49  38.0487   38.1112        5.1      -.-  1.7  -.-   PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     

06:54:46  38.0975   37.1822        5.3      -.-  1.8  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   

06:47:40  38.3157   26.0805        6.7      -.-  1.8  -.-   SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)                          

06:44:09  38.8877   37.4877        6.7      -.-  1.4  -.-   ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)                           

06:19:24  38.8458   37.5037        5.0      -.-  2.5  -.-   ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)                           

05:55:23  40.6207   34.5888        8.7      -.-  1.5  -.-   YALAKCAY-ISKILIP (CORUM)                          

05:50:40  38.3742   38.8163       17.7      -.-  1.2  -.-   KOZLUK-KALE (MALATYA)                             

05:37:39  38.8392   43.9112       13.2      -.-  2.1  -.-   CIRAKKOY-OZALP (VAN)                              

05:21:49  35.9205   35.4510        5.0      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           

05:15:43  38.3782   38.8842        9.6      -.-  1.4  -.-   KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG)                      

05:06:25  38.1092   27.0208        2.4      -.-  1.2  -.-   KELER-MENDERES (IZMIR)                            

04:59:13  40.1198   35.6787        8.6      -.-  1.4  -.-   TURGUTALP-ZILE (TOKAT)                            

04:47:11  37.7448   29.1882        2.0      -.-  1.9  -.-   OVACIK-HONAZ (DENIZLI)                            

04:45:48  39.5417   41.1318        7.1      -.-  1.2  -.-   AKDAMAR-TEKMAN (ERZURUM)                          

04:44:28  39.4493   41.1147        8.3      -.-  1.8  -.-   CIMENOZU-CAT (ERZURUM)                            

04:35:59  39.4988   41.1588        5.4      -.-  2.2  -.-   YIGITLER-TEKMAN (ERZURUM)                         

04:24:40  41.7070   32.5948        9.2      -.-  1.7  -.-   COPBEY-(BARTIN)                                   

04:15:39  37.8557   36.1198        6.5      -.-  1.3  -.-   YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA)                         

03:39:38  34.5202   33.0367        6.1      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                           

03:37:02  38.3505   31.0090        4.6      -.-  2.3  -.-   MISIRLI-YALVAC (ISPARTA)                          

03:35:44  36.0848   36.0533        5.4      -.-  1.0  -.-   KARSIYAKA-(HATAY)                                 


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