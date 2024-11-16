Son dakika... AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde ve yerin 5.52 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

Son dakika... AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.11.2024 - 12:17

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Akdeniz'de saat 11.46 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 5.52 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


Etiketler: #afad #Akdeniz #büyüklük #deprem

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