Son dakika... AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem!

Yayınlanma: 16.11.2024 - 12:17

Güncelleme: 16.11.2024 - 13:28

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Akdeniz'de saat 11.46 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 5.52 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.