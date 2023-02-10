Hatay’da deprem sonrası dehşete düşüren görüntü: Tarla ikiye bölündü!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 yıkıcı depremin ardından Hatay’da afet sonrası bir köydeki zeytin tarlasını ikiye bölen 30 metre derinliğinde yaklaşık 200 metre genişliğinde dev bir yarık oluştu.

İHA
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 18:25
Hatay’da deprem sonrası dehşete düşüren görüntü: Tarla ikiye bölündü!
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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Hatay Altınözü İlçesi’ne bağlı Tepehan köyünde 35 dönümlük zeytin bahçesini ortadan ikiye bölen yarık oluştu.

Yaklaşık 30 metre derinliğinde 200 metre genişliğindeki çukur yurttaşları ise tedirgin etti.

Oluşan dev yarık drone ile havadan da görüntülendi.

Bazı yurttaşlar deprem sırasında büyük bir patlama sesi duyduklarını aynı bölgede yine yeşil ışık gördüklerini söyledi. 

Olayı anlatan bölge sakinlerinden Aziz Gündüz, “Çok büyük bir patlama oldu, ben görmedim ama ses duydum. Sabah bu tarafa doğru baktığımda maalesef bu tarafta böyle bir yıkıntı gördük. Bu tarafa doğru tarlaydı dümdüzdü. Şimdi kepçe dahi inmez. Bilemiyorum ne olduğunu” dedi. 

Abdullah Temizkan isimli bir diğer bölge sakini ise “Patlama buradan çıkmış. Çökmüş böyle bir şey yok. Patladığını görenler var. İnanamadım. Buradan yeşil dumanlar çıkmış” diye konuştu. 


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