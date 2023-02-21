Hatay'da deprem sonrası mezarlar hasar gördü
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 deprem sonrası Hatay'da asri mezarlıkta bulunan çoğu mezar hasar gördü.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen 2 depremin ardından Hatay’da yüzlerce bina yıkılırken binlerce binada ise hasar oluştu. Depremin yıkıcı etkisi sadece binalara olmazken Antakya Asri Mezarlığında bazı mezarlarda hasar oluşurken bazılarının da yola uçtuğu görüldü.
Yakınlarının mezarına ziyarete gelen bazı yurttaşlar depremden sonra yola gelen kabri görünce gözlerine inanamıyor. Açılan mezarlar ise iş makinalarının yardımıyla kapatılıyor.
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