Hatay'da depremzede İmamoğlu'na sarıldı ve yaşananları böyle anlattı: Kimse gelmedi kimse...

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 18:21

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 18:21

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve belediye başkanları deprem bölgesi Hatay'a gitti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ağlayan depremzedeyi sakinleştirdi.

Gazete Duvar'ın arama kurtarma çalışmaları sırasında İmamoğlu ile depremzede arasında geçen diyalog şu şekilde:

İmamoğlu: Ekipler yeni başladı.

Depremzede: Bunlar İstanbul'dan yeni geldi AFAD ama bunlar yetişemiyor.

İmamoğlu: Dua edelim.

Depremzede: Kimse gelmedi kimse...