Hatay'da depremzedelere polis müdahalesi: 4 kişi gözaltına alındı

Yayınlanma: 06.06.2024 - 13:59

Güncelleme: 06.06.2024 - 14:23

Depremde büyük yıkım yaşayan Hatay’ın Antakya ilçesinin Akasya, Aksaray ve Saraykent mahallelerinde yurttaşların rezerv alan tepkisi sürüyor. Kendilerine pazartesi günü Hatay Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü tarafından sözlü olarak ifade edilen "Sizin mahalleleriniz rezerv alan içinde değil" açıklamasının resmiyete dökülmemesi üzerine yurttaşlar Saraykent mahallesinde toplandı. Eyleme polis müdahale etti. Müdahale sonrası dört yurttaş gözaltına alındı. Cumhuriyet'e konuşan CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara yaşananlara tepki gösterdi. Yurttaşlara pazartesi günü yapılan görüşmede evlerinin olduğu kısmın rezerv alanda olmadığının söylendiğini anımsatan Kara, "Bu sözlere rağmen ilgili mahalleler hâlâ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sayfasında rezerv alan olarak gözüküyor, yurttaşlar da bu duruma itiraz ettiği için yeniden bir araya geldi" dedi. Depremzede yurttaşlara sert müdahalenin kabul edilemez olduğuna dikkat çeken Kara, sözlerine şöyle devam etti:

"DÖNÜŞÜ OLMAYAN SONUÇLAR YARATABİLİR"

"Valiliğe çağrıda bulunuyoruz. Meydana gelen bu olaylar sıkıntılı bir sürece neden olacak şekilde bir yere doğru gidiyor. Çünkü mahallelerin birbirini referans alması sonucunda, birlik ve beraberlik içerisinde yaşayan Hatay halkının kırılma noktasına ve geri dönülmez sonuçlara sebebiyet verecek olaylarla karşı karşıya kalabiliriz. Gözaltına alınan 4 yurttaşımızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyorum. Vali Masatlı'ya buradan çağrıda bulunuyorum: Hatanızdan dönün. Tansiyonu düşürülmesiyle ilgili tüm çabayı sarf edin. Bakanlığın üzerine düşen de toplumu dinlemesi, süreci şeffaf yönetmesi ve yurttaşları muhatap kabul ederek onların taleplerini dikkate alması."