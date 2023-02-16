Hatay'da enkaz altında kalan CHP'li başkan adayının eşi ve iki çocuğundan acı haber

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 07:08

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 07:08

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

İskenderun ilçesinde ilk depremde Eda Apartmanı yıkıldı. Son belediye başkanlığı seçiminde CHP’den İskenderun Belediye Başkan adayı olan Dr. Yılmaz Şahutoğlu'un toplantı nedeniyle il dışında olduğu sırada depremde eşi Cavide ile ikiz çocukları Deniz ve Zeynep Şahutoğlu da enkaz altında kaldı.

Günler süren endişeli bekleyişin ardından anne ve 2 çocuğundan acı haber geldi. Arama kurtarma ekipleri depremin 10'uncu gününde anne ile 2 çocuğun cansız bedenlerini enkazdan çıkardı.

Anne Cavide ile ikiz kardeşler Deniz ve Zeynep Şahutoğlu’nun yarın Samandağ ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.