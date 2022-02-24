Hatay'da fırtına; Dörtyol'da okullar tatil, İskenderun Limanı'nda işlemler durdu
Hatay'da kuvvetli fırtına etkili olurken, çatıların uçtuğu Dörtyol ilçesinde okullar, öğleden sonra tatil edildi. Erzin ilçesinde de onlarca ağaç kökünden söküldü. İskenderun Limanı'nda ise yükleme ve boşaltma işlemleri durduruldu.
Kentin özellikle Dörtyol ve Erzin ilçelerinde sabah etkili olmaya başlayan fırtınanın şiddeti, öğle saatlerinde arttı.
Saatte 75 kilometreye ulaşan kuvvetli fırtınada, bazı kamu binaları ve apartmanların çatıları ile tabelaları uçtu.
Erzin'de caddedeki onlarca ağaç ise kökünden söküldü. Erzin'de bir evin üzerine de kökünden sökülen ağaç devrildi. Dörtyol Kaymakamlığı'nca ilçedeki okulların olumsuz hava koşulları nedeniyle öğleden sonra tatil edildiği açıklandı.
Öte yandan kentin sahil ilçelerinden İskenderun'da rüzgarın açıkta kuvvetlenmesiyle limandaki yükleme ve boşaltma işlemlerinin durdurulduğu öğrenildi.
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