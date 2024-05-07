Hatay’da hak sahipliği itirazları için 15 gün süre verildi

Hatay Valiliği, deprem felaketinde evleri yıkılan veya hasarlı durumda olan afetzedelerin hak sahipliği ek başvuru sonuçlarına itirazları için 15 gün süre tanındığını açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 07.05.2024 - 07:46
Hatay’da hak sahipliği itirazları için 15 gün süre verildi
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Hatay Valiliği, depremzedelerin deprem konutu hak sahipliği itirazına ilişkin açıklamada bulundu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, 26 Mart'ta açılan deprem konutu ek başvuru sonuç itirazlarının e-devlet üzerinden ya da 81 ildeki AFAD il müdürlüklerinden gerçekleştirilebileceği belirtilirken, itiraz için 18 başvuru noktasının kurulduğu, 7 Mayıs'ta başlayacak itiraz süresinin, 22 Mayıs'ta sona ereceği bildirildi. 


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