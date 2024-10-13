Hatay'da inşaat işçileri arasında kavga: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde inşaat işçileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Dikmece Mahallesi'nde inşatta çalışan işçiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
2 İŞÇİ ÖLDÜ
Kavgada 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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