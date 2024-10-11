Hatay'da 11 köpek ölü bulundu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir mandalina bahçesinde 11 köpek ölü bulundu.

Hatay'da 11 köpek ölü bulundu
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 11.10.2024 - 00:14

Yeşilköy Mahallesi İnönü Caddesi'nde bir mandalina bahçesinden kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar belediye ve jandarmaya başvurdu.

Ekiplerin çevrede yaptığı araştırmada 11 köpek ölü bulundu.

Belediye Başkanı Bahadır Amaç, yazılı açıklamasında, köpeklerle ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldığını belirtti.

Amaç, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de numune alarak zehirlenme nedenlerini araştırmaya başlamıştır. Belediyemizin veteriner sağlık ekipleri, çevredeki diğer hasta hayvanları inceleyerek konuyu yakından takip etmektedir. Ekiplerimiz ayrıca etrafta başka zehirli gıda arayışına da devam etmektedir. Bu elim olayda kasıtlı olarak canlılara zarar verilmişse, sorumluların cezalandırılması için gerekli adımları atacağımızı belirtmek isteriz" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Köpek #kötü koku #Yeşilköy

İlgili Haberler

Kayıp turist köpekbalığının midesinden çıktı!

Kayıp turist köpekbalığının midesinden çıktı!
Çocuklarınız ve sizin için yeni bir dost! Küçük evler için ideal 7 aile dostu köpek cinsi

Çocuklarınız ve sizin için yeni bir dost! Küçük evler için ideal 7 aile dostu köpek cinsi
İzmir'de zeybek gösterisi sırasında sahneye çıkan köpek gülümsetti

İzmir'de zeybek gösterisi sırasında sahneye çıkan köpek gülümsetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler