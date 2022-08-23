Hatay'da istinat duvarı çöktü:1 kişi hayatını kaybetti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak yağış nedeniyle çöken istinat duvarının altında kalan Bahri Gündüz (61) hayatını kaybetti.

DHA
23 Ağustos 2022 Salı, 18:24
Hatay'da istinat duvarı çöktü:1 kişi hayatını kaybetti
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Amanos Dağı etiklerindeki İskenderun ilçesinin Sarıseki Mahallesi Atoynağı mevkisinde saat 16.00 sıralarında yol kenarındaki istinat duvarı aşırı yağış nedeniyle çöktü.

Kayan duvar, bu sırada yoldan geçen motosikletli Bahri Gündüz'ün üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yol araç geçişine kapanırken, çöken duvarın altından çıkartılan Bahri Gündüz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


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