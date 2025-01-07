Hatay'da kalp krizi geçiren polis memuru kurtarılamadı!
İskenderun ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 39 yaşındaki polis memuru Tuncay Pekel için tören düzenlendi. Pekel gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda Terörle Mücadele Grup Amirliğinde görev yapan polis memuru Tuncay Pekel (39), evinde kalp krizi geçirdi.
112 ekiplerine haber verilmesinin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Pekel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İskenderun Şehit Haydar Polis Merkez Amirliği önüne getirilen Tuncay Pekel için resmi tören düzenlendi. Hayatını kaybeden polis memurunun özgeçmişinin okunması ve okunan duanın ardından naaşı, öğle namazını müteakip İskenderun Çankaya Mezarlığı'nda defnedildi.
Törene kent protokolü çalışma arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı.
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