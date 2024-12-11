Polis memuru Hakan Telli’nin şehit edilmesi davasında yeni gelişme: Bir sanık tahliye edildi

Yayınlanma: 11.12.2024 - 15:46

Güncelleme: 11.12.2024 - 15:46

İstanbul Kağıthane'de 25 Ağustos 2023'te uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine belirtilen adrese düzenlenen operasyonda, Anucurlar suç örgütü üyeleri tarafından açılan ateş sonucu polis memuru Hakan Telli'nin şehit edildiği, polis memuru A.Y.Ç.'nin ise ağır yaralandığı olaya ilişkin 51 sanığın yargılanmasına İstanbul 16.Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün devam edildi.

"TEK SUÇUM SİPARİŞ GÖTÜRMEK"

Duruşmaya SEGBİS ile katılan tutuklu sanık Cüneyt Sarıova, bir buçuk yıldır tutuklu olduğunu söyleyerek, "Tanımadığım, ismini duymadığım bir kişinin örgütüne üye olduğum söyleniyor. Böyle bir şey söz konusu değildir. Evimde kokain bulunmuştu, onu da aldığım yer bellidir" diyerek tahliyesine karar verilmesini istedi. Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan tutuklu sanık Görkem Doğan ise olay günü arkadaşının söylediği adrese sipariş götürdüğünü belirterek, "Beni bu adrese Kadir Taşdemir yönlendirmiştir. Tek suçum sipariş götürmemdir" dedi. Tutuklu sanık Serhat Anucur ise olayı haberlerden öğrendiğini öne sürerek, "Olay olduğunda ben başka suçtan cezaevindeydim" dedi. Tutuklu sanıkların avukatları, müvekkillerinin olayla bağlantılarının olmadığını savunarak tahliyelerini talep etti.

HEYETİN FOTOĞRAFINI ÇEKEN SANIĞA DİSİPLİN HAPSİ

Yargılama devam ettiği sırada izleyici sıralarında oturan tutuksuz sanık Burak Bolay'ın, mahkeme heyetinin fotoğraflarını çektiği tespit edildi. Telefonuna el konulan sanık Bolay, kasıtlı olarak çekmediğini, telefonunun elindeyken kendiliğinden seri şekilde fotoğraf çektiğini savundu. Duruşma savcısı ise, "Yalan söyleme, ben buradayken 'telefonları kapatın' diye uyardılar" diyerek tepki gösterdi.

Sanığın telefonuna el konulmasına ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar veren mahkeme, sanık Burak Bolay'a üç gün disiplin hapsi verdi.

BİR SANIĞA TAHLİYE

Ara kararını da açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklardan Görkem Doğan’ın tahliyesine karar verirken diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 29 Ocak'a erteledi.