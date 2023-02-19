Hatay’da korkutan görüntü! Deniz suyu çekildi…

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, deniz suyunun çekildiği görüldü.

AA
Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 19:16
Hatay’da korkutan görüntü! Deniz suyu çekildi…
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Kahramanmaraş merkezli depremler ve önceki gün gerçekleşen artçı sarsıntının ardından denizin kıyıdan yer yer 4 ila 20 metre geri çekildiği gözlendi.

Çekilmenin ardından Arsuz sahilinde taşlar ve kayalıklar meydana çıktı.

Yurttaşlar, çekilme sonucu oluşan durumu, cep telefonu kameralarıyla kaydetti. 


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