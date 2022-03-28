Hatay'da ölü deniz kaplumbağası bulundu
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, kumsalda ölü deniz kaplumbağası bulundu. Kaplumbağanın tekne çarpması sonucu ölmüş olabileceğini belirtildi.
Çevlik sahilinde, kumsalda hareketsiz duran deniz kaplumbağası olduğunu görenler, durumu yetkililere aktardı. Bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, deniz kaplumbağasının öldüğünü belirledi.
GEREKÇE TEKNE ÇARPMASI
Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, gazetecilere, kaplumbağanın tekne çarpması sonucu öldüğünü söyledi.
Bu türlerin neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu vurgulayan Atik, korunmasına yönelik çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirtti.
BALABAN KUŞU DA KURTARILAMAMIŞTI
Geçen günlerde Tunceli'de bir köyde bulunarak tedavi altına alınan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan balaban kuşu da kurtarılamamıştı.
Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akdüven köyü sulak alanında hareketsiz duran balaban kuşunu gören Doğa Fotoğrafçısı Hüseyin Narin, kuşun uçamadığını fark etmişti. Balaban kuşunun soğuktan etkilendiğini düşünen Narin, üzerindeki monta sardığı kuşu beslemek için evine götürmüştü. Bu esnada Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine de durumu bildiren Narin, kuşu besleme çabalarından sonuç alamamış ve kuş kurtarılamamıştı.
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