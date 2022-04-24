Hatay'da toz taşınımı etkili oluyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan toz bulutları hayatı olumsuz etkiledi.
Suriye'den gelen toz bulutu Samandağ semalarını kapladı. Hatay'ın Samandağ ilçesinde kapalı bir havaya sebep olan toz bulutu görüş mesafesini de düşürdü. Hava sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü ilçede yüksekten bakıldığında toz bulutunun etkisi gözler önüne seriliyor.
Yurttaşlardan Bilal Baykuş, Samandağ ilçesinin tamamının toz bulutları ile kaplandığını belirterek, "Astım hastaları için çok büyük risk. Bizleri bu hava koşulu etkiliyor" dedi.
Video Haberler
- Antalya sahillerinde yoğunluk yaşandı
- Kadıköy'ün simgesi Boğa heykeli bakıma alındı
- Gazla freni karıştırdı, otomobil aşağıya uçtu
- Dünya’nın ikinci Barbie Sergisi
- Valilikten 'Arapça müzik' açıklaması
- Müsilaj zannedilen polen sahili boyadı
- Şişli’de yol çöktü, etrafı kanalizasyon kokusu sardı
- Tatil sezonu öncesi dikkat: Her şeyi kopyalıyorlar!
- 'Boğazlar balık avcılığına kapatılmalı'
- Orman yangını: 1,9 hektar kül oldu!
En Çok Okunan Haberler
-
- Seçim hazırlıkları başladı
- Ayasofya'dan tepki çeken yeni görüntüler
- Statü değişti, seçime gidiliyor
- Bayraktar'dan 'Atatürk' itirafı
- Fenerbahçe'den gece yarısı açıklaması!
- '500 TL ve yeni madeni para geliyor!'
- Zelenski 'Türkiye'deki görüşmelere' dikkat çekti
- DSÖ'den 'gizemli salgın' uyarısı
- Eylemcilere bozkurt işaretli yanıt
- Kılıçdaroğlu'nu 'çay bardağı'yla hedef aldı