Hatay'da toz taşınımı etkili oluyor

24 Nisan 2022 Pazar, 14:16

Suriye'den gelen toz bulutu Samandağ semalarını kapladı. Hatay'ın Samandağ ilçesinde kapalı bir havaya sebep olan toz bulutu görüş mesafesini de düşürdü. Hava sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü ilçede yüksekten bakıldığında toz bulutunun etkisi gözler önüne seriliyor.

Yurttaşlardan Bilal Baykuş, Samandağ ilçesinin tamamının toz bulutları ile kaplandığını belirterek, "Astım hastaları için çok büyük risk. Bizleri bu hava koşulu etkiliyor" dedi.