Hatay’da ulaşım krizi

Yayınlanma: 11.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.10.2023 - 04:00

Özellikle Belen yolu ve Honda Kavşağı olarak bilinen kısımda depremden bugüne 40’tan fazla ölümlü kaza oldu.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, ulaşımın kilitlenme noktasına gelmesinin şehrin kalkınması için de büyük bir engel olduğuna dikkat çekti.

“Otoban bağlantısının Antakya’ya kadar gelmemesi en temel problemlerden birisi. Şehrin girişindeki Honda Kavşağı’nda oluşan sıkışıklık yurttaş için büyük bir çile haline geldi” diyen Çinçin şöyle devam etti:

‘SORUMLULAR GÖREVİNİ YAPMIYOR’

“Belen ve Honda Kavşağı’na çözüm bulunması, il merkezi için gerekliliğin ötesine geçmiş bir sorundur. Havaalanı desek açık da değil kapalı da. Rüzgâr esse uçak kalkamıyor. Hatay Deniz Otobüsü (HADO) çok uzun süredir belirsizliğini koruyor. Yol sorununu çözemediğinizde suyu bile insanlara ulaştıramıyorsunuz. Başta belediye olmak üzere sorumlular görevlerini yerine getirmiyorlar. Asgari yaşam kalitesinin sağlanması için ulaşıma çok acil çözüm gerekiyor

